Scomparsa a Crema: incarico a consulenti, in campo Garofano

(ANSA) - CREMONA, 02 SET - La Procura di Cremona oggi ha conferito l'incarico all'anatomopatologa Cristina Cattaneo e ai suoi colleghi Debora Mazzarelli e Domenico Di Candia che dovranno accertare se le ossa trovate nella Fiat Panda carbonizzata di Sabrina Beccalli siano umane, e quindi resti della stessa Sabrina, o di un cane come era stato stabilito inizialmente da un medico veterinario dell'Ats.

I tre consulenti, che hanno preso 60 giorni di tempo, con le loro analisi potrebbero sciogliere il mistero che dura dallo scorso Ferragosto: per i carabinieri la 39enne è stata uccisa dal 45enne Alessandro Pasini, in carcere a Monza accusato di omicidio e soppressione di cadavere. L'uomo invece, si è sempre difeso, sostenendo che Sabrina è morta per overdose.

Intanto, il legale della famiglia di Sabrina, l'avvocato Antonino Andronico, ha nominato come consulente l'ex comandante dei Ris, il generale Luciano Garofano e Edi Sanson, carabiniere in congedo che ha lavorato per lo stesso reparto. Il difensore di Pasini, Paolo Sperolini, ha invece nominato il medico legale di Codogno Angelo Grecchi. (ANSA).