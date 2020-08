Madre con 2 figli investita da auto

(ANSA) - SANREMO, 22 AGO - Una donna di Torino, 30 anni, che stava attraversando la strada con un passeggino nel quale c'erano i due figli di uno e 3 anni, è stata investita la notte scorsa a Sanremo, da un'auto Ford Fiesta condotta da una donna, di 37 anni, con a bordo un bambino. La vittima è stata trasportata in gravi condizioni all'ospedale Borea dove si trova in coma farmacologico.

Anche i due bambini sono stati portati in ospedale, ma le loro condizioni non sono gravi. Al momento dell'impatto, infatti, il passeggino si è cappottato, ma i piccoli, che erano stati assicurati al seggiolino, non sono stati sbalzati. Lievi lesioni, invece, per i due occupanti della vettura. Sul posto sono intervenute pattuglie del commissariato e della polizia stradale di Ventimiglia e Sanremo. Accertamenti sono in corso attraverso le telecamere di sorveglianza cittadina per ricostruire la dinamica dell'incidente. L'automobilista è risultata negativa all'alcol test. L'auto le è stata sequestrata e la donna potrebbe essere indagata, come atto dovuto, per lesioni stradali. (ANSA).