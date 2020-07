'Non ha zittito il gallo', il caso davanti al giudice

Denunciata dai vicini di casa perché "non ha zittito il gallo", la vicenda diventa un caso giudiziario ora davanti al gip del tribunale di Parma. Come riporta il Resto del Carlino, protagonista è una professionista di Modena, che vive in un'abitazione in campagna a Parma, dove i vicini l'hanno denunciata per molestie e disturbo alla quiete pubblica a fronte del fatto che non avrebbe impedito al gallo di 'cantare' ripetutamente. Il pubblico ministero ha chiesto l'archiviazione del caso per particolare tenuità del fatto, ma il legale della donna, il modenese Heinrich Stove, si è opposto chiedendo che l'archiviazione avvenga perché il fatto non costituisce reato. "Il giudice si è riservato - spiega Stove - in udienza abbiamo portato il contributo di un veterinario il quale ha sottolineato come i galli debbano poter essere lasciati liberi di cantare e come proibire il naturale comportamento rappresenti un maltrattamento".