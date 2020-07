Coronavirus: Veneto, +4 casi

(ANSA) - VENEZIA, 03 LUG - Quattro nuovi contagi ma nessuna vittima in più in Veneto per il Coronavirus nelle ultime 24 ore.

Il report diffuso stamane dalla Regione porta a 19.314 (+4) il numero dei casi di positività totali dall'inizio dell'epidemia, mentre quello dei decessi totali (tra ospedali e case di riposo) resta fermo a 2.023. Stabile il dato dei malati nelle terapie intensive (8), mentre scende di un'unità quello dei ricoverati nei normali reparti ospedalieri Covid, 171 (-1).