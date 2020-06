Barca si ribalta, coppia soccorsa

(ANSA) - RIMINI, 30 GIU - La barca a vela si è ribaltata e sono finiti in mare con la corrente che li ha trascinati al largo. Protagonista, una coppia di Riccione, portata in salvo dalla Guardia Costiera di Rimini. Gli uomini del servizio Sar (Search and Rescue) ieri hanno trovato marito e moglie in acqua, aggrappati allo scafo ribaltato che stava affondando, a circa 500 metri dalla costa di Misano Adriatico, impauriti ma in buone condizioni. E' successo verso le 12, quando è arrivata alla sala operativa una richiesta di soccorso. La coppia, infatti, prima di finire in mare è riuscita a lanciare un sos e dalla capitaneria è partito il battello veloce che ha condotto l'operazione.