Theodora, una t-shirt solidale per i sogni dei bambini

Una t-shirt per riaccendere i sogni dei bambini costretti in ospedale da gravi patologie. E’ l’iniziativa lanciata da Irreplaceable, azienda di moda creata dalla stilista Elisa Giordano, che ha disegnato una nuova T-shirt 'Dreams make us stronger' per sostenere il progetto di Fondazione Theodora Onlus 'Dottor Sogni 2.0' con l’obiettivo di non far sentire soli i piccoli pazienti che oggi sono ancora più isolati a causa dell’emergenza Covid-19.

Fondazione Theodora - che da 25 anni si prende cura, attraverso il gioco, i sogni e i sorrisi delle emozioni dei bambini ricoverati in ospedale - a seguito dell’emergenza sanitaria ha dovuto sospendere le visite in ospedale. Si è quindi posto il problema di come continuare a essere al fianco dei piccoli pazienti in un momento che rischia di peggiorare la loro già delicata condizione.

La risposta è stata trovata nel progetto 'Dottor Sogni 2.0: Theodora entra nella stanza, nonostante la distanza”. I fondi raccolti grazie alla T-shirt Irreplaceable saranno destinati alla realizzazione di visite virtuali e personalizzate dei Dottor Sogni ai piccoli ricoverati, contribuiranno a un progetto per il racconto di favole della buona notte che saranno lette ogni sera al telefono e alla realizzazione di una serie di video che permetteranno ai Dottor Sogni di stare accanto, pur se virtualmente, ai piccoli pazienti.

L’iniziativa ha avuto il sostegno di diversi protagonisti del mondo dello spettacolo, dello sport, della televisione, del giornalismo. Fra i testimonial che hanno aderito al progetto, Margherita Buy, Pierluigi Pardo, Fabio Basile, Myrta Merlino, Francesco Panella, Cristina Chiabotto, Stefania Pinna, Alexia, Chiara Maci.