Fase 2: Zaia, ho autorizzato tutto

(ANSA) - VENEZIA, 18 MAG - "Di fatto ho autorizzato tutto".

Così commenta il presidente del Veneto, Luca Zaia, la sua ordinanza entrata in vigore oggi dopo l'ultimo Dpcm alla quale seguirà, ha annunciato, una circolare relativa al servizio dei buffet negli alberghi e sui mercati all'aperto. "Stiamo anche lavorando ad una serie di attività, che prevediamo siano pronte in settimana - ha aggiunto -, per dare il via libera il 25 maggio o al massimo l'1 di giugno" per i centri estivi dei bimbi e il mondo dei parchi di divertimento".