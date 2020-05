Solo singoli negozi già aperti a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 08 MAG - A Bolzano solo singoli negozi hanno aperto appena, nel primo pomeriggio, la legge altoatesina sulla Fase 2 è entrata in vigore. Per non correre rischi in caso di mancata pubblicazione del testo sul Bollettino ufficiale della Regione, la gran parte degli esercenti ha infatti programmato l'apertura per domani. Alcune catene sembrano intanto di voler attendere addirittura il via libera di Roma.

"Ci vediamo il 18 maggio", si legge sulla porta d'ingresso di un negozio di un noto marchio di abbigliamento nella centralissima Via Museo. Sono finora le piccole attività a conduzione familiare ad aver aperto, il flusso di cliente per il momento è comunque modesto.