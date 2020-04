Bimbo cade da secondo piano casa, grave

(ANSA) - TRENTO, 28 APR - È ricoverato in gravissime condizioni al Trauma center dell'ospedale Borgo Trento di Verona un bambino di due anni, trentino, che questa mattina verso le 11 è caduto dal secondo piano di una casa a Cles, in via Tiberio Claudio. Sul posto sono intervenuti i sanitari e i rianimatori del '118' giunti con l'elicottero.

Il bimbo, caduto da un'altezza di circa 3 metri, dopo essere stato intubato, è stato trasportato dapprima in pronto soccorso e poi, in sempre elicottero, al Trauma center dell'ospedale Borgo Trento di Verona. Dalle prime notizie le sue condizioni sono giudicate gravi. Accertamenti per chiarire la dinamica dell'incidente sono stati avviati dai carabinieri.