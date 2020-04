Coronavirus, sul Web in cerca di speranza e di svago

L'emergenza coronavirus ha portato gli italiani a trascorrere più tempo online, soprattutto sui siti di news, la cui fruizione nelle ultime settimane è raddoppiata. Stando ai dati forniti da Audiweb, che ha preso in esame l'audience online tra il 2 e il 22 marzo, il tempo speso sul web è cresciuto del 61% dal 16 al 22 marzo, settimana in cui i brand di news online hanno fatto registrare un +96%, dopo il +102% messo a segno tra il 9 e il 15 marzo.

A livello demografico, l'incremento del tempo trascorso sui siti di informazione ha coinvolto sia le donne (+101%) che gli uomini (+91%) dai 13 anni in su. Guardando alle fasce d'età, il contributo maggiore alla crescita è arrivato dai 45-54enni (+118%), e dai 55-64enni (+114%) e dai 25-34enni (+110%). L'aumento è stato del 66% per i 13-17enni, del 60% per i 18-24enni e del 65% per gli over 65 anni. Entrando nel dettaglio delle categorie dei siti rilevati, è emerso che nelle prime due settimane analizzate (dal 2 al 15 marzo) la curva dell'interesse della popolazione online si è indirizzata principalmente verso l'informazione.

In seguito, si è passati dall'inseguimento di informazioni autorevoli e tempestive sulle disposizioni governative comunicate a più riprese, all'organizzazione e gestione di attività ludiche, di servizio, o di apprendimento e studio nell'ultima settimana di rilevazione, tra il 16 e il 22 marzo. Gli l'interesse degli utenti inizia a crescere maggiormente verso l'offerta di contenuti utili a trascorrere il tempo in casa, tra lavoro o attività di differente natura. Forte quindi l'incremento per la categoria Home & Fashion (+114%), trainata dall'offerta dei brand raggruppati nella sotto-categoria Food & Cooking. In aumento anche l a categoria Family & Lifestyles (+23%), e l'Entertainment (+31%) che raggruppa video di intrattenimento, le radio online, infotainment contenuti per il pubblico femminile.