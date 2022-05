Arancina o arancino? Chef sigla la pace tra Palermo e Catania

(ANSA) - PALERMO, 12 MAG - Ci voleva uno chef stellato per far fare la pace tra Palermo e Catania su un tema per i siciliani di massima importanza: si chiama arancina o arancino? La disputa semantica che da sempre divide le due "capitali" dell'isola, combattuta coinvolgendo nella tenzone perfino grandi scrittori come Andrea Camilleri, ha trovato finalmente sul palco dei cooking show di Expocook, la rassegna gastronomica in corso a Palermo. Lo chef Tony Lo Coco del ristorante «I Pupi» di Bagheria ha impiattato a forma di Sicilia il simbolo dello street food siciliano. Crema di riso cotto allo zafferano, stracotto di maialino, crema di piselli, mollica fritta: nasce 'La Sicilia nel piatto'. I sapori sono quelli dell'arancina/o, l'aspetto quello di un'Isola che accontenta tutti, anche perché Lo Coco ha piazzato una mollica al nero di seppia nella parte destra del piatto, a simboleggiare l'Etna e offrire un ulteriore ramoscello d'ulivo 'agli amici catanesi', come li chiama lui per siglare la pace.

Si scherza a Expocook, ma si fa tanto anche per diffondere la cultura della buona alimentazione, come spiega anche lo chef tristellato Heinz Beck de 'La Pergola' di Roma, la guest star della rassegna del food di Palermo. "Uno chef non può fermarsi al gusto, deve presentare piatti sani e guardare all'equilibrio organolettico fra gli ingredienti". Insomma, oltre a soddisfare il palato, un piatto deve anche fare del bene all'intero organismo. E ci sono altri due sensi da non trascurare, l'olfatto e la vista. Si mangia con gli occhi, è vero, ma si mangia anche col naso. "Se i profumi che arrivano a chi mangia non sono graditi - spiega Beck - suona un campanello d'allarme, la portata viene vista con sospetto, magari a livello inconscio.

E anche il miglior piatto del mondo rischia di non essere apprezzato a dovere". Ma grazie alle erbe e ai fiori disidratati quello preparato dal prestigioso cuoco tedesco sul palco 'Nino Reginella' di Expocook è profumatissimo: si tratta di scampi marinati conditi con ragù di peperoni e gazpacho verde, realizzato con l'estratto della pala di fico d'india. "Un succo che rinforza il sistema immunitario", spiega Heinz Beck, che studia profondamente le caratteristiche degli alimenti e che, grazie alla costanza di queste sue ricerche, ha ottenuto una laurea ad honorem in Medicina. "Solo se studiate, avrete qualcosa da raccontare", dice ai cuochi che lo ascoltano. Sono davvero numerosi nella platea del Centro fieristico Giotto, che ospita la manifestazione. "Sono felice di essere qui con voi perché vedo tanti giovani", dice lo chef tristellato, che in Sicilia torna sempre con piacere, anche perché la moglie è palermitana. Premiato con lui anche il pastry chef de 'La Pergola', Giuseppe Amato, messinese, riconosciuto nei mesi scorsi come il miglior pasticciere da ristorazione del mondo.

