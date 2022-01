Vaccini: Asp Siracusa, prenotare per evitare code

(ANSA) - SIRACUSA, 06 GEN - Con una media di mille persone al giorno che è tornata ad affluire all'Hub vaccinale di Siracusa, in prevalenza di cittadini non prenotati, il centro vaccinale anticovid di via Nino Bixio rischia di non riuscire a fare rispettare ordine nelle lunghe file e tempi di attesa. Lo scrive l'Asp di Siracusa in una nota che contiene l'appello ad un maggiore senso civico della popolazione del direttore generale dell'Asp di Siracusa Salvatore Lucio Ficarra che esorta i cittadini a non prendere d'assalto senza appuntamento l'hub vaccinale "La corsa al vaccino in maniera incontrollata - spiega il direttore generale -- sta creando notevoli difficoltà soprattutto all'Hub vaccinale di Siracusa nonostante l'impegno degli operatori, dei tanti volontari che gestiscono l'accoglienza, della Protezione civile, dell'esercito, dei vigili urbani, delle Forze dell'ordine, nonostante l'organizzazione che ha previsto corsie differenziate per le diverse categorie, priorità per fragili e percorsi separati per i bambini.

Invitiamo la cittadinanza ad utilizzare il sistema di prenotazione che è l'unico modo per ricreare l'ordine dei mesi scorsi evitando intasamenti e, soprattutto, lunghe file di attesa. Ciò in quanto è sufficiente, rispetto all'orario di prenotazione previsto, presentarsi all'hub quindici minuti prima e non in maniera non preordinata alle 7 del mattino, come sta accadendo, suscitando lamentele, assembramenti e attribuendo erroneamente la responsabilità all'organizzazione".

Il direttore generale ha sottolineato che per la gestione del Covid sono state assunte "oltre trecento unità di personale.

Nella nostra provincia abbiamo superato punte di tremila vaccinazioni al giorno che, sommate all'esecuzione di migliaia di tamponi e alle attività consequenziali, alla gestione dei ricoverati negli ospedali e alla gestione dell'affluenza nei pronto soccorso in maniera anche inappropriata, tutto il personale dell'Azienda di ogni ordine e grado, nei confronti del quale va tutta la gratitudine dell'Azienda, è impegnato a lavorare almeno venti ore al giorno. Non intasare i centri di somministrazione attenendosi agli appuntamenti ci aiuta a gestire meglio questa fase così delicata della pandemia con una affluenza sicura ed ordinata". (ANSA).