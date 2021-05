Vaccini: Costa, in hub Fiera Palermo dosi a ciclo continuo

(ANSA) - PALERMO, 18 MAG - "La possibilità di vaccinare a qualsiasi ora del giorno e della notte crediamo sia un elemento importante per tutti quelli che hanno voglia di vaccinarsi e che non possono farlo in altri orari. Noi non smetteremo mai: cominciamo alle 8 di mattina nel padiglione 20 e finiremo alle 24 e subito dopo si attiva questo padiglione che vaccinerà fine alle 8 dell'indomani. Un ciclo continuo per permettere di aumentare il numero delle persone vaccinate e per immunizzare tutti nel più breve tempo possibile". Lo ha detto Renato Costa, commissario emergenza Covid a Palermo che nel pomeriggio ha inaugurato il padiglione 20/, la nuova area della Fiera del Mediterraneo di Palermo, dove saranno simministrate le dosi da mezzanotte alle 8 del mattino soltanto ai cittadini nelle fasce 16-59 anni con patologie non gravi e 40-59 anni senza patologie.

Ai cronisti che gli hanno chiesto se permane ancora tra i palermitani scetticismo verso il vaccino, Costa ha risposto: "Man mano che si scende come fascia d'età la voglia di immunizzazione è sempre più forte. I più giovani hanno più voglia di vaccinarsi, di farlo subito con qualsiasi tipo di vaccino. Vaccinarsi significa riprendere una vita quasi normale, ovviamente con le prudenze necessarie che tutti dobbiamo continuare ada avere. I più giovani scelgono Janssen di Johnson & Johnson perché è monodose e in 72 ore immunizza. Qua speriamo di fare mille vaccini a notte".

Il nuovo centro sorge in un'area di oltre 1.600 mq e può ospitare fino a 270 persone. Comprende altri due corridoi vaccinali, per un totale di sette, con i cinque del padiglione 20. Le postazioni vaccinali saranno 16. All'interno del nuovo spazio si snoda il percorso di anamnesi, somministrazione e osservazione post-vaccino, proprio come il padiglione 20. Circa settanta le unità di personale impiegate, tra medici, infermieri, amministrativi, volontari, sicurezza. Lo spazio è chiamato anche padiglione degli acquerelli per l'esposizione, sulle pareti del locale, di una serie di opere di Benedetta Gabriella Gargano, operatrice sanitaria, pedagogista dell'Azienda sanitaria provinciale di Palermo. I suoi acquerelli erano già stati esposti a Villa Niscemi nel 2014, nell'ambito della mostra 'Viaggio dello sguardo verso l'oltre'. A organizzare l'esposizione il Rotary Club di Palermo Montepellegrino e di Palermo Est. (ANSA).