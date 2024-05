Frammento Greco, opera di Fiorentino al San Domenico Palace

Definito anche 'Resort museum', il San Domenico Palace vanta un patrimonio artistico di oltre 500 opere tra classiche e contemporanee, alle quali si aggiungerà anche un pezzo unico dell'artista Sergio Fiorentino: è il 'Frammento Greco', installato nel suggestivo Chiostro Antico.

Sergio Fiorentino è un noto artista siciliano riconosciuto per il suo stile riconoscibile legato alle icone classiche e religiose, personaggi che provengono dalle sue radici, circondati dal proprio contesto paesaggistico ed esaltati attraverso colori e texture particolari.Fiorentino nasce a Catania, ma vive a Noto, dove possiede lo studio. E' da queste zone della Sicilia che provengono i suoi colori madre: il blu e l'oro. Il blu del mare della riserva di Vendicari, l'oro di Noto, trionfo del barocco Siciliano.

L'opera si aggiunge alle altre opere già esposte in hotel: Ritratto di un Santo che illumina la zona bar del Bar & chiostro e un Ritratto di un Santo che impreziosisce la San Domenico suite. Per esporre 'Frammento Greco', composta da 4 parti, Sergio Fiorentino ha scelto il Chiostro Antico, la parte dell'hotel che risale alla fine del XIV secolo.

"Sono felice - afferma l'artista - di questa collaborazione con un'icona di arte, ospitalità e storia di Taormina come il San Domenico Palace. E' un grande onore poter esporre le mie opere in un luogo storicamente frequentato da grandi nomi che danno lustro alla notorietà dell'Hotel. Dal barone fotografo Wilhelm Von Gloeden che scattava la sua tecnica 'En plein air' tra i colonnati del Grande Chiostro, oggi le mie tele colorano il Chiostro Antico e sento che il fil rouge dell'arte, in tutte le sue forme, continua a esserci dopo secoli e secoli".

Sergio Fiorentino avrà anche un contatto diretto con i clienti del San Domenico Palace, un hotel Four seasons, grazie alla nuova Art experience lanciata quest'anno: Behind the scenes of Noto, con i clienti dell'hotel raggiungono Noto in transfer o in elicottero e sono invitati a conoscere Sergio Fiorentino nel suo studio. L'esperienza continua con la visita guidata della città barocca del Siracusano e del suo Giardino di Pietra patrimonio dell'Unesco.



