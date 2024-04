I rossi naturali sull'Etna per 'Red head Sicily'

'Red Head Sicily', il festival delle persone coi capelli rossi naturali, sbarca sull'Etna con una special edition che si terrà sabato 18 e domenica 19 maggio 2024 a Mascali (Catania). Dopo cinque edizioni tra l'isola di Favignana, Marsala e la spiaggia di Tre Fontane (nel Trapanese), 'Red Head Sicily' radunerà i rossi naturali di tutto il sud Italia ai piedi dell'Etna in questa edizione speciale, organizzata col patrocinio dell'Assemblea regionale Siciliana, il Comune di Mascali e la locale Pro Loco Unpli.

Sabato 18 maggio i rossi si ritroveranno di mattina (ore 10) in piazza Duomo dove si terrà la presentazione del festival e l'animazione coi balli di gruppo. A seguire, con gli operatori della Pro Loco, si farà il giro turistico tra i punti d'interesse della città per consentire lo shooting fotografico dei rossi. Nel pomeriggio di sabato, già a partire dalle 15,30, animazione e musica sulla spiaggia di Mascali: all'interno del lido Sirius si terrà anche un momento sushi con lo chef catanese rosso Ferdinando Ganci che preparerà alcune prelibatezze della cucina giapponese. Alle 17,30 si terrà anche un incontro formativo su pelli chiare e i rischi del sole, con il medico dermatologo Maurizio Pettinato. Alle 21,30, in piazza Duomo la serata spettacolo presentata da Paola Parisi, con musica e l'esibizione dei rossi che si cimenteranno in alcune prove d'arte. Domenica 19 maggio, con partenza da piazza Duomo, escursione guidata da Giò Giusa sull'Etna, con tappa intermedia a Milo e poi partenza a piedi da Piano Provenzano.

"Il nostro festival è l'unico del Sud Italia, dice Enrico Malato, uno degli organizzatori. Chi come me è rosso sa bene come spesso a scuola venivamo presi in giro proprio perché coi capelli rossi e 'Red Head Sicily' è l'occasione per mostrare l'orgoglio di noi rossi. Il festival è l'occasione anche per promuovere i territori tramite il marketing turistico".



