Da Leoluca Orlando addio al Pd, corteggiato da Avs per europee

Addio Pd. Leoluca Orlando sposa il progetto di Alleanza Verdi Sinistra e si prepara alla sfida per un seggio a Bruxelles. A confermarlo è lo stesso Orlando in un messaggio inviato ad alcuni amici via chat.

"Carissimo, ho fatto tutto ciò che potevo, in rigorosa coerenza con la mia/nostra storia che non conosce ammiccamenti e patteggiamenti. Ho trovato invece grande sostegno nella memoria delle nostre esperienze. Ma il Pd (anche con la segreteria di Elly Schlein) è sempre più una alleanza di scopo, correnti per conservazione di posizioni di potere - scrive l'ex sindaco di Palermo - E la visione, e il progetto? Dovrebbe essere il Pd 'storie diverse per un progetto politico comune' e si è ridotto ad essere 'circolo di capi corrente per posizioni di potere' secondo logiche di soffocante appartenenza". Quindi aggiunge: "Ho trovato grandissima attenzione e condivisione su diritti, pace, accoglienza, giustizia ambientale e giustizia sociale negli incontri con Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni e fortissime insistenti sollecitazioni da parte dei vertici europei dei Verdi ... una impresa difficile ma un modo per tracciare e confermare un percorso di futuro per evitare di consegnare soltanto ad un ricordo storico la nostra visione".





