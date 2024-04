Calcio: Palermo-Sampdoria 2-2, pari all'esordio per Mignani

Esordio con pareggio per il nuovo allenatore del Palermo Michele Mignani che non va oltre il 2-2 contro la Sampdoria di Andrea Pirlo. A decidere la partita le reti di Leoni per il vantaggio doriano, Brunori su rigore e Mancuso per i rosanero nel primo tempo e gol del definitivo 2-2 di Darboe nella ripresa.

Mignani schiera il suo primo Palermo con il 3-4-1-2, con Di Francesco dietro le punte Mancuso e Brunori con il compito di ripiegare sulla fascia sinistra in fase di non possesso davanti all'esterno sinistro Lund; davanti al portiere Pigliacelli giocano Diakitè a destra, Lucioni in mezzo e Ceccaroni a sinistra; a completare il centrocampo Di Mariano, con compiti di coprire tutta la fascia, Stulac e Segre.

Rosanero e blucerchiati muovo bene il pallone, ma di tiri in porta per i primi venti minuti non se ne vedono fino a quando, proprio al 20', Leoni approfitta di un'indecisione fra Pigliacelli, Stulac e Brunori e anticipa tutti facendo passare il pallone sotto le gambe del portiere portando in vantaggio la Sampdoria. Palla a centrocampo e Brunori si guadagna un calcio di rigore con una percussione dalla sinistra che costringe al fallo Ghilardi. Dal dischetto il capitano del Palermo riporta i rosanero in parità. Al 27' i rosanero ribaltano la situazione con Mancuso sugli sviluppi di un calcio di punizione dalla sinistra di Stulac che pesca in area Segre bravo a fare da sponda per il compagno che arriva in spaccata. Si va al riposo con un paio di occasioni di De Luca che trovano Pigliacelli ben piazzato e attento.

In avvio di secondo tempo ci prova con più insistenza la Sampdoria, prima al 3' Kasami viene chiuso in angolo da Diakitè, poi al 16' pareggia i conti con Darboe con un tiro da fuori area che si insacca all'incrocio dei pali alla destra di Pigliacelli.

Mignani sostituisce Mancuso con Soleri e Stulac con Henderson e i rosanero ricominciano a costruire: ci provano Soleri e Di Francesco, ma Stankovic è attento e chiude. Ci va vicino Di Mariano poco dopo la mezzora che colpisce in pieno il palo alla sinistra del portiere doriano. Al 45' dentro anche Traorè per Di Francesco, ma il 2-2 non cambia più.



