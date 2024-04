Calcio: Palermo; Mignani, battere la Samp medicina migliore

"Sono arrivato da poco tempo, di solito prima si deve capire e poi intervenire. Questa squadra ha fatto un inizio di campionato di un certo tipo, poi nell'ultimo mese ha perso certezze. Devo dare nel più breve tempo possibile qualche idea alla squadra. Passa tutto attraverso la disponibilità dei ragazzi che sono stati eccezionali. Ci serve un pizzico di fortuna per iniziare bene già contro la Sampdoria". Lo ha detto il nuovo allenatore del Palermo Michele Mignani commentando il suo nuovo incarico alla vigilia del debutto sulla panchina rosanero contro la Sampdoria domani alle 16,15 al Barbera.

"Quando sei a casa e guardi le partite degli altri - ha detto Mignani - ti ribolle il sangue, ti manca qualcosa. C'è voglia di ricominciare. Ho trovato una società che ha scelto me, lavoro con uno dei gruppi più importanti al mondo, è un incarico che mi responsabilizza e mi inorgoglisce. Difficile rifiutare un'opportunità così grossa per il mio futuro".

A chi gli chiede come interverrà, Mignani ha risposto che è difficile dirlo così su due piedi. "Sarebbe presuntuoso - ha spiegato l'allenatore - dire che ho già capito tutto, intanto serve fortuna per domani contro la Sampdoria. Cercherò di mettere i giocatori nelle condizioni di dare il massimo. La squadra sta bene fisicamente e di questo va dato merito allo staff che mi ha preceduto. Questo è un gruppo sano, che ha fatto punti, che ha sbagliato qualche partita, ha voglia e vuole uscire da crisi".

Sulla fase difensiva Mignani ha detto che "salta all'occhio che questa squadra prende un po' troppi gol, ma nell'arco di un percorso di un anno ci sono volte in cui sei più vulnerabile e altre in cui ti tirano 50 volte e non segnano. La testa fa tutto, dobbiamo solo pensare a vincere la partita e portare il pubblico dalla nostra aparte. Ho sempre trovato qui un grande pubblico che mi ha anche messo soggezione, vorrei che domani accadesse lo stesso per dare una mano ai nostri ragazzi. Siamo un'unica cosa con la città e la curva, vincere la partita sarebbe la migliore medicina in vista del prosieguo del campionato".



