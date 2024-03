Calcio: Mirri,"Palermo solido e in crescita col City group"

"La squadra del Palermo ha bisogno di competenze valide che sono presenti anche nel capoluogo siciliano, perchè l'inserimento in un contesto internazionale come quello del City Football Group ha bisogno di forti professionalità". Lo ha detto il presidente del Palermo Dario Mirri ai partecipanti ad un corso di formazione per avvocati e commercialisti sulla gestione delle società sportive e gli aspetti legali dello sport nella sede dell'ordine dei commercialisti di Palermo.

"Oggi - ha sottolineato Mirri - il Palermo è una società solida che non ha bisogno di aspettare una fidejussione dalla Romania per iscriversi al campionato. Abbiamo iniziato cinque anni fa con la società Hera Hora, continuiamo ad essere soci e accompagniamo il City Football Group in questa crescita che abbiamo voluto sin dal primo giorno. Nel 2019 abbiamo versato un capitale sociale di 15 milioni di euro nella Ssd Palermo. E' stato subito un segno di solidità che abbiamo voluto dare. E credo che sia una rarità assoluta nel panorama del calcio in Italia".

"Altro elemento cardine - ha aggiunto Mirri - è che in una società sportiva dilettantistica abbiamo subito messo un collegio di controllo. Questo per scongiurare quello che era successo solo pochi mesi prima. Mi auguro che avvocati e commercialisti ci accompagnino in questa crescita con competenze e professionalità perché il Palermo ne ha bisogno già ora e ne avrà bisogno anche nel futuro. Non dobbiamo necessariamente avere avvocati o commercialisti a Londra, Milano o a New York.

Io credo molto nei palermitani".

Per il presidente dei commercialisti di Palermo e Termini Nicolò La Barbera e per il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati di Palermo Dario Greco "con questo ciclo di incontri si vuole approfondire aspetti della nostra professione molto stimolanti e di alta specializzazione come la gestione delle società calcistiche. Esamineremo tutti gli aspetti che gravitano attorno al mondo del calcio professionistico, soprattutto quelli fuori dal campo, consapevoli dell'elevato valore aggiunto di circondarsi di professionisti preparati".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA