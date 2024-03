A Menfi sindaco e giunta ripuliscono borgata di Porto Palo

Sono stati gli amministratori comunali di Menfi (Agrigento), con in testa il sindaco Vito Clemente, stamattina ad armarsi si decespugliatori, palette, ramazze e sacchi per eliminare i rifiuti e restituire il necessario decoro alla località balneare di Porto Palo, la cui spiaggia da 28 anni ottiene puntualmente il vessillo di bandiera blu.

Hanno contributo alcune aziende private, che hanno fornito le macchine necessarie per rimuovere le erbacce cresciute sui bordi delle vie principali della borgata.

"È stato un intervento assolutamente improvvisato - dice il sindaco - Ma la cosa più bella è che abbiamo iniziato soltanto noi, ma dopo averci visto all'opera, diversi cittadini, tra cui anche due turisti tedeschi, non hanno esitato ad unirsi a noi.

Ne è venuta fuori una bella rappresentazione del valore del senso civico".

Il comune di Menfi è in procinto di dichiarare il dissesto finanziario, considerato che il suo disavanzo ammonta a ben 14 milioni di euro: "Una scelta dolorosa ma inevitabile", conclude il sindaco.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA