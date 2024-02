Film di Scimeca girato a Ustica con gli studenti del Convitto

Il film "Infinitamente piccolo", lavoro conclusivo del progetto Oltre il confine. Ustica, visioni fra terra e mare, sarà proiettato il 15 febbraio prossimo alle ore 10:00 presso la sala Rouge et Noir di Palermo. Il film del regista Pasquale Scimeca,, che ha visto protagonisti gli studenti del Convitto Nazionale "Giovanni Falcone" di Palermo e del "Saveria Profeta" di Ustica, è stato prodotto da Arbash Scarl società di produzione e distribuzione cinematografica indipendente. Alla prima parteciperà Giuseppe Pierro, direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale che inconterà gli studenti e il corpo docente.

"Infinitamente piccolo" rappresenta la sintesi di un percorso innovativo condotto lo scorso aprile sull'isola di Ustica dove, attraverso laboratori residenziali, gli studenti hanno potuto sperimentare la valenza dell'educazione all'immagine e alla narrazione cinematografica. Un film sulla solitudine, sul limite, che nel caso di Ustica è anche il "Confine" naturale per i giovani usticesi nei lunghi mesi invernali.

"La realizzazione del lungometraggio - afferma Maria Natoli, responsabile scientifico del progetto - ha rappresentato una grande sfida. Il progetto ha consentito agli studenti sia l'acquisizione di competenze trasversali spendibili in tutti gli ambiti disciplinari ma soprattutto un approccio professionale con il mondo del linguaggio cinematografico". L'idea è stata quella di dare ai ragazzi la possibilità di vivere da protagonisti tutte le fasi del processo filmico. Gli studenti sono stati affiancati e guidati in questo processo di crescita da professionisti del Cinema e hanno conosciuto e sperimentato tutti i reparti e le maestranze utili alla realizzazione dell'opera filmica sotto la regia di Pasquale Scimeca.

"La scuola innovativa che desideriamo proporre agli alunni del nostro istituto - dice il Rettore Concetta Giannino - deve essere rispondente ai bisogni formativi. Forti di questa convinzione il Convitto ha avviato da quest'anno la curvatura in teoria e tecniche della produzione audiovisiva e cinematografica per il Liceo classico proposta dal direttore Generale dell'Usr Pierro".



