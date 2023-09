Giovani in fuga dalla Sicilia, 190mila in meno in dieci anni

"In dieci anni, dal 2013 al 2023 i siciliani più giovani, dai 15 ai 34 anni sono diminuiti del 15%, mentre la media nazionale è del 7%, in sostanza quasi un milione di persone in meno". Così Mario Ridulfo, segretario della Cgil di Palermo nel suo intervento di apertura dell'iniziativa Insieme per la Costituzione che si sta svolgendo a Palermo alla presenza del leader sindacale Maurizio Landini.

"Sono 190 mila i giovani siciliani che sono andati via, oltre 50 mila solo da Palermo - conclude Ridulfo - Una vera e propria fuga di persone, andate via e mai più tornate".



