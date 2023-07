Torna Terre Sicane Wine Fest, gemellaggio con Montepulciano

Da oggi fino a domenica 30 Luglio, a Contessa Entellina (Pa), torna il "Terre Sicane Wine Fest" la manifestazione dedicata ai vini e ai sapori delle Terre Sicane.

Quest'anno gemellaggio con la Strada del Vino Nobile di Montepulciano, l'ospite scelto dalla Strada del Vino Terre Sicane per raccontare una produzione enologica che regala prodotti di assoluta eccellenza quali il Rosso di Montepulciano Doc e il Vino Nobile di Montepulciano Docg.

La Strada del Vino Terre Sicane comprende i comuni di Sambuca di Sicilia, Borgo più bello d'Italia 2016, Montevago, Santa Margherita di Belìce, il paese del Gattopardo, e ancora Menfi che quest'anno è città italiana del vino. La rassegna si svolge nel Chiostro dell'Abbazia Santa Maria del Bosco; clou della manifestazione il concorso enologico che decreterà il Miglior Vino delle Terre Sicane per le tipologie Nero d'Avola e Grillo.

Domani sabato 29 luglio, alle ore 17:00, si svolgerà anche un convegno sul tema "Le Strade del vino, dell'olio e dei sapori come modelli innovativi di accoglienza, organizzati, stabili e sostenibili", con la partecipazione dei sindaci del territorio, a cominciare da quello di Contessa Entellina Leonardo Spera e da quello di Palermo Roberto Lagalla; Paolo Morbidoni presidente Federazione Italiana Strade dell'Olio e dei Sapori; Angelo Radica presidente Città del Vino; Antonio Rallo presidente Consorzio di Tutela Vini Doc Sicilia; Angelo Barone Presidente Consulta Nazionale Distretti del Cibo; Roberta Urso delegata Regionale Donne del Vino; Bruna Caira della Strada del Vino Nobile di Montepulciano; Gunther Di Giovanna Strada del Vino Terre Sicane; Antonio Oliveri Direttore Eris Formazione; Susanna Gristina Iter Vitis Itinerario Culturale riconosciuto dal Consiglio d'Europa. Concluderà i lavori l' assessore Regionale all'Agricoltura Luca Sammartino. Sempre domani si terrà l'assemblea della Federazione Italiana Strade del Vino, dell'olio e dei sapori. A seguire l'apertura dei banchi d'assaggio al pubblico dove si incrociano i vini di Montepulciano e i vini delle Terre Sicane. E poi spettacoli di danza di fuoco a cura di " Flammes Fatales ", musica live con "Irish Leavens" e dj set con Lilian D'Anna.



