Nasce Scuollaboro, patto imprese-scuola su futuro giovani

(ANSA) - PALERMO, 18 MAG - Stringere un accordo fra il mondo della scuola e quello del lavoro, per evitare che in futuro, per i giovani, ci sia uno scollamento nel passaggio tra la fine degli studi e l'inizio del lavoro. E' questo il cuore del progetto nazionale "Scuollaboro" (scuola, lavoro, collaborazione), frutto dell'incontro tra il Consorzio per l'Italia, che raggruppa le aziende nel settore degli ascensori, ma anche telecomunicazioni ed edili, e Disal, l'associazione dei dirigenti scolastici delle scuole statali e paritarie professionali d'Italia, che ha come obiettivo principale quello di immettere i giovani nel mondo del lavoro.

I termini dell'accordo, nato a fine del 2021, durante la pandemia, sono stati illustrati oggi nel corso di un webinar, cui hanno partecipato, tra gli altri, il presidente del Consorzio e Ceo del gruppo Ematic di Palermo, Salvatore Nasca, e il presidente Disal, Ezio Delfino.

Il progetto, inoltre, ha come finalità la promozione del territorio, per favorire l'alleanza (invece di alternanza) scuola-lavoro e rafforzare le relazioni tra imprese, studenti e scuole. A tale scopo, sarà istituito un tavolo tecnico di lavoro per definire l'operatività in tutte le regioni. (ANSA).