A Palermo Festival ConFormazioni, tra danza e nuovi linguaggi

(ANSA) - PALERMO, 28 MAR - Con il suo ricco programma di spettacoli, incontri, progetti speciali e laboratori, dislocati tra gli spazi dei Cantieri Culturali alla Zisa, il Teatro Biondo e la Galleria Rizzuto, ritorna a Palermo da venerdì 21 a domenica 30 aprile, ConFormazioni, il festival della primavera palermitana interamente dedicato alla danza e ai linguaggi contemporanei, che quest'anno si sdoppia, regalando agli spettatori anche un'anteprima il 21 e il 22 aprile allo Spazio Franco in collaborazione con Scena Nostra.

ConFormazioni continua con questa settima edizione nel lavoro di reinvenzione dei formati scenici che da sempre caratterizza l'identità del festival, accostando la danza contemporanea agli altri linguaggi artistici. Trenta eventi, tra spettacoli, incontri, presentazioni di libri, due mostre d'arte, e un film per i cinque giorni di festival, compongono un programma che è stato costruito insieme agli artisti. "Tutte le giornate del festival saranno all'insegna del sostegno a creazioni artistiche che evidenziano e valorizzano quanto sia necessario un confronto culturale sui temi delle differenze e delle diversità. Un festival che attraverso la danza ma non solo, ci racconta la storia dei giorni nostri e rivendica la centralità del corpo con la sua unicità nel saper creare e immaginare. L'importanza del gesto capace di portare lo sguardo critico e costruttivo sulla storia", afferma il direttore artistico Giuseppe Muscarello.

Su questa scia ConFormazioni, nel giorno Festa della Liberazione invita l'artista iraniana Masoumeh Jalalieh, tra le nuove protagoniste della danza contemporanea internazionale, che il 25 aprile (a partire dalle ore 17.00) ai Cantieri Culturali alla Zisa presenterà in prima nazionale B-Or der, la sua ultima performance sul tema dei confini. L'inizio di ConFormazioni è preceduto da una anticipazione in collaborazione con Scena Nostra il 21 e 22 aprile in occasione della ricorrenza dei 15 anni dello spettacolo Clown della coreografa palermitana Giovanna Velardi con Giuseppe Muscarello, che con oltre 100 repliche dal 2007 gira i più importanti palcoscenici d'Italia. (ANSA).