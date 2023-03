Migranti: Schifani, popolo siciliano è esempio solidarietà

"Ho voluto fortemente questa operazione di solidarietà perché qui a Lampedusa non stiamo vivendo soltanto una vicenda politica ma anche una questione legata alla sopravvivenza di queste persone. Sono qui soprattutto per ragioni umanitarie. Oggi assistiamo a una grande dimostrazione di partecipazione e aiuto che fa onore al popolo siciliano". Lo dice il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, arrivato sull'isola in mattinata assieme al prefetto Valerio Valente, capo dipartimento nazionale libertà civili e immigrazione del Viminale, e a Salvo Cocina, capo dipartimento regionale della Protezione civile.

"Ho voluto constatare di persona con un sopralluogo - prosegue il governatore - la situazione relativa all'accoglienza dei migranti nell'hotspot di Lampedusa, messa a durissima prova dall'ingente numero di emigrati. Già da venerdì notte ci siamo subito attivati per fronteggiare l'emergenza sbarchi di questi ultimi giorni".

"C'è già un piano serio messo a punto dal Viminale per trasferire nell'arco delle prossime ore oltre 600 migranti: 183 partiranno domattina in nave e circa 430 lasceranno l'isola domani pomeriggio - aggiunge Schifani -. I gestori dell'hotspot mi hanno segnalato che servono scarpe per bambini e adulti, vestiti e altre coperte e mi sono subito attivato perché possano arrivare a Lampedusa in tempi brevissimi. Lampedusa è la porta d'Italia non la porta della Sicilia, purtroppo l'Europa nonostante i nostri forti richiami non ha mai dato risposte concrete ed è arrivato il momento che si assuma le proprie responsabilità".

Subito dopo la visita all'hotspot, il presidente Schifani si è spostato in municipio per un vertice con il sindaco Filippo Mannino e il vice sindaco Attilio Lucia in cui si è parlato dei problemi più urgenti che riguardano l'isola. "È stata una visita operativa - ha concluso il presidente - in cui abbiamo parlato di cose da fare e saranno adottati i provvedimenti di emergenza più opportuni, per venire incontro alle esigenze sia dell'hotspot sia dei lampedusani".