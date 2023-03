Migranti: disposti trasferimenti da hotspot Lampedusa

(ANSA) - LAMPEDUSA, 12 MAR - Il presidente della Regione, Renato Schifani, e il capo dipartimento delle Libertà civili e immigrazione, il prefetto Valerio Valenti, hanno visitato l'hotspot di Lampedusa dove ci sono circa 2.500 persone e si sono soffermati nell'area dei bambini. Giunti in Comune, assieme al sindaco delle Pelagie Filippo Mannino, Valenti ha dato disposizione di avviare altri trasferimenti con aerei dell'Aeronautica militare e della Protezione civile. Per il pomeriggio è stato previsto un volo, che trasferirà 70 persone, dedicato a bambini e alle categorie vulnerabili.

I massicci trasferimenti via mare, con navi militari e civili, non potranno che iniziare martedì mattina quando le condizioni del mare miglioreranno.

"Il prefetto Valenti, durante l'incontro al Comune, è stato in costante contatto con il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi - ha raccontato il sindaco Mannino - . Ho sollevato l'esigenza di un pediatra e il presidente Schifani si è impegnato, in prima persona, per farlo arrivare sul territorio, sia per le esigenze degli isolani che dei migranti".

Schifani e Valenti hanno già lasciato Lampedusa. (ANSA).