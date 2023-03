Trovato cadavere decapitato sulla battigia di Lampedusa

(ANSA) - LAMPEDUSA, 05 MAR - Un cadavere, senza testa e senza braccia, in avanzato stato di decomposizione, è stato ritrovato, dai carabinieri, sull'arenile di Lampedusa (Ag). La salma è stata portata nella camera mortuaria del cimitero di Cala Pisana. Spetterà all'ispezione cadaverica, subito predisposta, stabilire se si tratta, come sembra, di un migrante e se sia di un uomo o di una donna e da quanto tempo fosse in acqua. (ANSA).