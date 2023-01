Incendio in appartamento a Palermo, un morto

(ANSA) - PALERMO, 23 GEN - Un uomo è morto in un incendio divampato in un appartamento al terzo piano in via Francesco Scaduto, nella zona di via Sperlinga a Palermo. Sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia. Le fiamme non state ancora spente. Non sono ancora state accertate le cause del rogo.

L'incendio è divampato in un residence alle spalle di Villa Sperlinga. La vittima è un ottantenne pensionato. A favorire lo svilupparsi di fiamme e fumo sarebbe stata al presenza di numerosi oggetti nell'appartamento. I vigili del fuoco sono ancora al lavoro permettere in sicurezza la struttura. Stanno intervenendo le squadre speciali del nucleo Nbcr per effettuare i primi rilievi e cercare di stabilire cosa abbia provocato l'incendio. Sull'accaduto indagini saranno avviare da carabinieri nucleo investigativo del comando provinciale di Palermo. (ANSA).