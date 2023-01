Teatro: Amanda Sandrelli e Ornella Muti a Rassegna Marsala

(ANSA) - MARSALA, 02 GEN - Amanda Sandrelli e Ornella Muti sono i nomi di maggiore richiamo della XV edizione della rassegna teatrale-musicale "Lo Stagnone - scene di uno spettacolo", inaugurata lo scorso 18 dicembre, al Teatro Impero di Marsala, dalla Compagnia organizzatrice ("Sipario") con lo spettacolo "Ai quattro venti di Betlehem". Amanda Sandrelli andrà in scena domenica prossima 8 gennaio con "Lisistrata". Con lei, sul palcoscenico dell'Impero, anche Giuliana Colzi, Andrea Costagli, Dimitri Frosali, Massimo Salvianti, Lucia Socci, Gabriele Giaffreda, Elisa Proietti, Lucianna De Falco. La regia è di Ugo Chiti. "Una commedia che ha circa duemila anni - dice Amanda Sandrelli -, ma se li porta molto bene. È molto leggera, poetica, ma nello stesso tempo profonda e parla guerra, parla di donne. Insieme a me ci sono nove attori: la compagnia di Arca Azzurra". Lisistrata, di Aristofane, debuttò nel 411 a.C. nel teatro di Dioniso, ai piedi dell'Acropoli di Atene.

Ornella Muti, invece, sarà di scena domenica 29 gennaio, con "Mia moglie Penelope". Al suo fianco Pino Quartullo. Lo spettacolo è liberamente tratto dal romanzo "Itaca per sempre" di Luigi Malerba, con l'adattamento di Margherita Gina Romaniello. Ulisse torna ad Itaca dopo vent'anni di guerra a Troia e avventure per mare. Trova la sua reggia invasa dai Proci e decide di non farsi riconoscere per compiere la sua vendetta.

Solo Telemaco suo figlio e la sua nutrice ne saranno al corrente. "E la sua amata moglie Penelope? - si legge nella nota dell'ufficio stampa della rassegna - Lei sa, ma finge di non sapere, lui non sa e si comporta convinto che solo lui possa sapere. Penelope non è poi così mite e ingenua da perdonarlo per averle mentito, per averle nascosto di essere suo marito. Mentre Ulisse trucida i Proci, Penelope cuoce a puntino Ulisse, si vendicherà ben bene di lui. Fino al sorprendente epilogo. Un testo divertente, una partita a due fra un uomo ed una donna che sovvertono gli stereotipi del mito". (ANSA).