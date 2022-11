Associazione italiana studi semiotici, 50esimo convegno a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 28 NOV - Il 50esimo convegno dell'Associazione Italiana Studi Semiotici "Semiotica elementale. Materie e materiali, senso e significazione" si terrà a Palermo dall'1 al 3 dicembre 2022. Realizzato in collaborazione con il Dipartimento di Culture e Società dell'Università degli studi di Palermo, il Circolo semiologico siciliano e il Museo internazionale delle Marionette Antonio Pasqualino, sarà l'occasione per riflettere sul ruolo che le materie e i materiali rivestono nelle indagini sui processi e i sistemi di significazione.

"La materia, infatti, non è un'entità oggettiva e data una volta per tutte, ma un'identità in divenire, esito di valorizzazioni e discorsi che variano nel tempo e nello spazio. Si pensi alla plastica - un tempo sinonimo di modernità e oggi al centro di dibattiti e contraddizioni irrisolte, materiale diffuso e al tempo stesso critico", affermano gli organizzatori.

Saranno15 i keynote speaker e 80 i relatori che si interrogheranno sulla "dimensione elementale dei materiali in quanto riserve di senso ricche di potenzialità, che attraversano i vari campi del sapere come quello delle arti e dei media, della moda, della gastronomia, dell'arredamento, dell'eterogeneo mondo dei consumi, della pubblicità e del marketing. Effetti di materia, di consistenze e texture, che si ritrovano anche nel mondo digitale e virtuale così come in ogni ambito della vita quotidiana", proseguono gli studiosi.

I lavori si apriranno giovedì mattina alle 9.30 al rettorato dell'Università, Sala Magna. Interverranno Massimo Midiri, Rettore dell'Università di Palermo.

Michele Cometa, Direttore del Dipartimento Culture e Società, Rosario Perricone, Direttore del Museo Internazionale delle Marionette Antonio Pasqualino Dario Mangano. Presidente dell'Aiss, Gianfranco Marrone, professore ordinario di Semiotica nell'Università di Palermo, saggista e scrittore, e Claudio Paolucci docente ateneo di Bologna. I lavori poi proseguiranno alle 14 al museo delle marionette. (ANSA).