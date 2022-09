Sicilia: Schifani, vittoria chiara ora la giunta

(ANSA) - PALERMO, 27 SET - "La vittoria è chiara, per fortuna anche i partiti locali hanno superato il 5% così all'Assemblea ci sarà agibilità totale. Ho accettato la candidatura, girando la Sicilia, e ho trovato elettori contenti per la mia candidatura e per la ritrovata unità del centrodestra". Così a SkyTg24 Renato Schifani, che ha vinto le regionali in Sicilia. In un'altra intervista alla Tgr Rai Schifani ha poi annunciato:"La mia priorità assoluta è dare lavoro ai giovani, il lavoro si crea facilitando gli investimenti attraverso procedure burocratiche snelle. Ho incontrato tanti corpi intermedi in campagna elettorale, il denominatore comune è stato che la Regione appare bloccata perché respinge chi vuole investire e creare lavoro sano. La burocrazia deve assumersi le proprie responsabilità, io utilizzerò il mio potere di indirizzo". "La giunta - ha aggiunto - sarà composta da assessori politici-esperti, assessori tuttologi non li accetterò. Dobbiamo partire subito, con assessori che sappiano cosa fare". Uno degli assessorati più caldi è quello della sanità: "Ho scoperto che la sanità è molta ambita dai partiti, io mi batterò per un sistema che stia dalla parte dei cittadini, le lunghe liste d'attesa sono scandalose". (ANSA).