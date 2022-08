Sicilia:c.destra, verso candidato Forza Italia a governatore

Dovrebbe essere Forza Italia a esprimere in Sicilia il candidato governatore. E' quanto si apprende da fonti della coalizione di centrodestra, dove sono in corso confronti e contatti continui tra i partiti. "Ringrazio Nino Minardo per la disponibilità mostrata nei confronti di un candidato di Forza Italia alla presidenza della Regione siciliana, che ci consente di uscire dall'impasse". Così Gianfranco Miccichè, commissario regionale di Forza Italia in Sicilia, in merito all'apertura della Lega di convergere su un candidato azzurro per la corsa a Palazzo d'Orleans. "La Lega si è dimostrata un partito sensibile nei confronti dell'intera coalizione - aggiunge Miccichè -. Un grazie a Matteo Salvini e a Silvio Berlusconi che si sono adoperati per trovare la soluzione. Speriamo che anche gli altri alleati della coalizione dimostrino lo stesso spirito di collaborazione. La nostra candidata Stefania Prestigiacomo è la persona migliore per sfidare i mille problemi atavici di questa Regione e per gestire con intelligenza ed equilibrio i rapporti con tutti i partiti dell'alleanza", conclude Miccichè. "Al segretario della Lega in Sicilia, Nino Minardo, va il mio ringraziamento personale per il gesto di amore verso la nostra terra, per il senso di responsabilità che ha dimostrato verso l'unità della coalizione, facendo un passo avanti verso Fi. Il gesto di responsabilità di Minardo e del nostro segretario Matteo Salvini nei confronti del presidente Berlusconi rappresenta un volano per il rilancio della Regione siciliana. Adesso mettiamoci subito al lavoro sul programma, il tempo è breve. Lavoriamo insieme per cambiare il volto della Sicilia", dice il deputato regionale della Lega, Luca Sammartino, responsabile del Carroccio in Sicilia per le elezioni politiche.