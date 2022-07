Mostra ANSA su Falcone e Borsellino a Santa Margherita Belìce

(ANSA) - PALERMO, 29 LUG - Terza tappa del tour siciliano della mostra fotografica dell'ANSA "L'eredità di Falcone e Borsellino" organizzato per il trentennale delle stragi mafiose.

Dopo Favignana e Partanna la mostra sarà inaugurata domani pomeriggio alle 19:30 a Santa Margherita Belìce dal sindaco Gaspare Viola e dal vice Tanino Bonifacio, nel Museo della Memoria dove sarà ospitata fino al 5 agosto. Una scelta non casuale: "Il tema della memoria - sottolinea il vice sindaco Bonifacio - è un elemento essenziale per comunicare alle giovani generazioni ciò che è accaduto nel passato, dal dramma del terremoto che devastò il Belìce nel '68 alle stragi di mafia che insanguinarono la Sicilia nel '92, e per fare in modo di non dimenticare".

Subito dopo la cerimonia di inaugurazione, nel terzo cortile dello storico Palazzo Filangeri di Cutò, si svolgerà alle ore 21 la manifestazione "L'Alba della legalità", promossa da Libera e dall'associazione antimafia Giuseppe e Paolo Borsellino, che sarà aperta dalla proiezione del docufilm ANSA che porta lo stesso titolo della mostra, curato dal responsabile della redazione siciliana dell'agenzia Franco Nuccio e dal filmaker Giuseppe Di Lorenzo. Il video racconta la vita e l'impegno sociale e civile di Falcone e Borsellino attraverso le testimonianze di familiari, colleghi ed amici dei due magistrati: da Rita Borsellino a Maria Falcone, da Pietro Grasso a Giuseppe Ayala, da Leonardo Guarnotta ad Antonio Ingroia.

Alla manifestazione interverranno Angelo Corbo, un poliziotto sopravvissuto alla strage di Capaci, Antonino Vullo, l'unico agente superstite della strage di via D'Amelio, il testimone di giustizia Ignazio Cutro, i genitori del piccolo Claudio Domino ucciso dalla mafia, altri familiari di vittime innocenti come Massimo Sole e Luciano Traina, il procuratore aggiunto di Palermo Annamaria Picozzi, Il presidente dell'Osservatorio Sviluppo e Legalità "G. La Franca" Claudio Burgio, la giornalista di RaiUno Dania Mondini e lo scrittore Claudio Loiodice. (ANSA).