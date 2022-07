Sicilia: primarie, alle 18 ha votato il 65%

(ANSA) - PALERMO, 23 LUG - Alle ore 18, per le primarie del campo progressista per la scelta del candidato alla presidenza della Regione siciliana hanno votato 25.751 persone (65%). Gli iscritti in totale sono 43020. I candidati sono Caterina Chinnici del Pd, Claudio Fava dei Centopassi, Barbara Floridia del M5s. (ANSA).