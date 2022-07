A Enna da lunedì prossimo "Mito Esperienza Immersiva"

(ANSA) - PALERMO, 08 LUG - Da lunedì a sabato prossimi ad Enna, il 'digital & street art festival' tra laboratori, musica, cultura, inclusione e divertimento con "Mito Esperienza Immersiva". Dall'11 è previsto il cambio del volto per una parte di Enna compresa tra il quartiere Lombardia, il museo del mito e via della cittadella, con due nuove opere artistiche realizzate dagli street artist italiani Ligama e Ruce che diventeranno patrimonio culturale comune. A realizzare anche con progetti di video mapping questo nuovo modo per vivere immersi nel "Mito" per eccellenza, quello del "Ratto di Proserpina", radice della cultura, della storia e della tradizione ennese scoprendo al tempo stesso una nuova dimensione contemporanea fatta di arte murale e di arte digitale realizzate da 'Wol-Urban Regeneration' che giunge adesso alla sua terza edizione e dal collettivo Pixel Shapes. Tutto nasce da un'idea di "360 Startup", associazione di promozione sociale di cui è presidente Stefano Iannello, e gode del patrocinio del comune di Enna. "Mito - esperienza immersiva - spiega Iannello di "360 Start up" - vuol essere un momento di condivisione e diffusione del Mito, nell'ottica di creare un city brand e rafforzare uno degli elementi distintivi del patrimonio storico e culturale, quello del Mito di Proserpina e di tutte le storie e figure mitologiche ad esso connesse. Un patrimonio, ampiamente trattato dagli storici e dalla bibliografia di settore che vede la città di Enna al centro".

Nel corso della settimana di eventi anche una mostra dello scultore ennese Gesualdo Prestipino al museo del Mito, oltre a concerti e Dj set. (ANSA).