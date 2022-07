Incendi: scoppia bombola gas, feriti tre vigili del fuoco

(ANSA) - AGRIGENTO, 02 LUG - Tre vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento sono rimasti feriti per la deflagrazione di una bombola. Sono al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio" per essere sottoposti a controlli. La deflazione non li ha raggiunti, ma avrebbe creato loro dei problemi all'udito La squadra dei pompieri era impegnata nelle operazioni di spegnimento di un incendio canneto, in contrada San Benedetto, fra Aragona e Favara. All'improvviso è esplosa una bombola di gas e sono investiti dallo spostamento d'aria e dalla deflagrazione. (ANSA).