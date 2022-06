M5s: Cancelleri, non lascio Movimento, non esco da casa mia

(ANSA) - PALERMO, 30 GIU - "Non esco dal Movimento 5 stelle, non esco da casa mia. Ho contribuito a fondarlo e a fortificarlo in Sicilia, è, e sarà, casa mia". Lo ha detto Giancarlo Cancelleri all'inizio della conferenza stampa convocata al Palazzo dei Normanni, in conferenza stampa a Palermo. Ieri pomeriggio il sottosegretario grillino alle Infrastrutture ha annunciato di avere ritirato la sua disponibilità a candidarsi alle primarie dell'area progressista per la Presidenza della Regione siciliana, in programma il prossimo 23 luglio.

"C'è stata una evoluzione del M5s - ha aggiunto - e ha voluto considerare la coalizione come uno dei momenti più importanti.

Le primarie sono una parte fondamentale. Abbiamo fatto tante battaglie, tante campagne elettorali con performance incredibili. Abbiamo fatto qualche fatica nelle elezioni amministrative. Quindi, ripeto, questa è casa mia e non esco.

Oggi dobbiamo partire da qui perché in Sicilia il Movimento può raccontare ancora tante cose importanti". (ANSA).