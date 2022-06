Sicilia: Cancelleri a Conte, non dobbiamo più perdere tempo

(ANSA) - ROMA, 25 GIU - "Non dobbiamo perdere più tempo e sostenere con forza che Giuseppe Conte, con rispetto, entro il 30 di giugno scelga non solo il candidato che ci rappresenterà in maniera unitaria in questa competizione delle primarie ma ci dica anche i tempi e il metodo con il quale intende fare le liste provinciali per le Regionali. Altrimenti non stiamo parlando di niente". Così Giancarlo Cancelleri, sottosegretario ai Trasporti, possibile candidato M5s come governatore della Sicilia, durante un comizio. "Se non vinciamo queste primarie il M5s finisce e non in Sicilia ma in Italia. E questo lo sanno bene a Roma", ha detto ancora Cancelleri. (ANSA).