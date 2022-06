Sicilia: 23 luglio primarie campo progressista

(ANSA) - PALERMO, 18 GIU - Il 23 luglio scatteranno le primarie per la scelta del candidato presidente della Regione siciliana del campo progressista in Sicilia formato dal Pd, Movimento 5 stelle, Centopassi, Articolo Uno, Europa Verde, sinistra Italiana e Psi. La finestra per la presentazione delle candidature va dal 23 giugno al 30 giugno. Novità è il voto dei sedicenni. Si voterà da una piattaforma digitale registratosi dal 23 giugno fino a 48 ore prima delle votazioni del 23 luglio.

Previa registrazione, inoltre, si potrà votare anche su 32 postazioni fisiche in Sicilia, a copertura di tutto il territorio. Il calendario è stato illustrato in una conferenza stampa a palazzo dei Normanni dai rappresentanti delle forze politiche. (ANSA).