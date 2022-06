Sicilia:Barbagallo (Pd),primarie sono modello partecipazione

(ANSA) - PALERMO, 18 GIU - "Dopo cinque anni di opposizione tenace, oggi arriviamo alle primarie del campo progressista per costruire un'alternativa in Sicilia". Lo ha detto Anthony Barbagallo, segretario del Pd siciliano, nel corso della presentazione all'Ars del calendario delle primarie per scegliere il candidato alla presidenza della regione siciliana per il fronte progressista. "Non sceglieremo nel chiuso di una stanza, con la logica del compromesso, ma dando voce ai cittadini attraverso le primarie, un modello di partecipazione in Sicilia, ancora una volta un laboratorio politico, non soltanto nel merito, aspetto importante, ma anche nel metodo, perché le primarie di coalizione, sono una novità assoluta. Ci auspichiamo - ha concluso Barbagallo - che non sia solo una prova muscolare tra candidati, ma confronti aperti con tutti i settori, dai movimenti studenteschi, al turismo, e con i sindaci". (ANSA).