Sicilia: Di Paola (M5s), primarie innovazione politica

(ANSA) - PALERMO, 18 GIU - "Stiamo costruendo un percorso di innovazione politica che parte dalle forze progressiste". Lo ha detto Nuccio Di Paola, capogruppo del Movimento 5 stelle all'Ars nel suo intervento alla conferenza stampa sulle primarie della coalizione progressista per la scelta del candidato presidente della Regione siciliana, che si terranno il prossimo 23 luglio.

"Abbiamo fatto un regolamento che pubblicheremo online su un sito per le presidenziali. In questo modo, apriamo le porte a tutta la società, perché chiunque potrà presentare la propria candidatura. Cerchiamo siciliani volenterosi che vogliono impegnarsi in questo percorso. E' necessario - ha concluso -mobilitare tante persone e convincerli a recarsi alle urne".

(ANSA).