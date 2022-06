"Cinemadamare", dalla Basilicata via alla ventesima edizione

(ANSA) - POTENZA, 07 GIU - Sono circa 220 i filmmaker iscritti alla ventesima edizione di Cinemadamare. "Il più grande raduno itinerante di giovani filmmaker", è iniziato domenica scorsa in Basilicata dove, nell'arco di quattro settimane, porterà i cineasti a Potenza, Sant'Angelo Le Fratte, Satriano di Lucania, Sasso di Castalda, Marsico Vetere (Potenza) e Nova Siri (Matera): la conclusione in Sicilia, il prossimo 16 settembre, attraversando prima altre otto regioni d'Italia. L'edizione 2022 della manifestazione, nata in Basilicata, è stata presentata stamani nel palazzo della Cultura del capoluogo di regione lucano.

All'incontro con i giornalisti hanno partecipato il direttore e fondatore di Cinemadamare, Franco Rina, l'assessore alla cultura del Comune di Potenza, Stefania D'Ottavio, e i sindaci di alcuni dei Comuni che ospiteranno la carovana di giovani filmmaker provenienti da circa 80 nazioni. (ANSA).