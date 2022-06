Carabinieri: a Palermo domani festa per 208° anniversario

(ANSA) - PALERMO, 05 GIU - Domani, alle 18.30 nel comando Legione carabinieri Sicilia, nella storica caserma Carlo Alberto Dalla Chiesa di corso Vittorio Emanuele, si terrà la tradizionale cerimonia celebrativa del 208° annuale di fondazione dell'Arma.

Lo schieramento di un Battaglione di formazione rappresenterà gli oltre 10.000 carabinieri che vigilano in Sicilia sulla sicurezza delle comunità locali, a fianco delle altre forze di polizia.

Alla presenza delle autorità regionali e provinciali, saranno consegnate le ricompense ai militari particolarmente distintisi in attività di servizio in ambito preventivo, investigativo, di soccorso e di tutela dell'ambiente. (ANSA).