Dalla Chiesa: studenti veneti visitano Comando Cc Sicilia

(ANSA) - PALERMO, 07 MAG - Studenti e un gruppo scout di Rovigo stamane a Palermo sono stati in visita alla caserma 'Dalla Chiesa', sede del comando legione carabinieri 'Sicilia' nell'ambito progetto di diffusione della legalità organizzato dai carabinieri in vista del 40/mo anniversario della strage di via Carini in cui furono uccisi dalla mafia il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, la moglie Emanuela Setti Carraro e l'agente di scorta Domenico Russo. I ragazzi sono partiti dal Palazzo di Giustizia a bordo di un pullman e, accompagnati da un sostituto procuratore e un dirigente della Procura, sono stati accolti da una rappresentanza di militari del Comando legione e hanno visitato la 'Sala della Memoria, inserita nel ciclo di visite che toccheranno in città vari luoghi-simbolo della lotta alla mafia. (ANSA).