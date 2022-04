Pnrr: Comune Palermo costruirà nuovi asili e scuole infanzia

(ANSA) - PALERMO, 02 APR - Il Comune di Palermo ha presentato progetti per oltre 12,5 milioni di euro di fondi del Pnrr per la ristrutturazione e la costruzione di 14 tra asili nido e scuole dell'infanzia. Le opere, che dovranno essere portate a termine entro il marzo 2026, accresceranno di 480 posti la capacità di accoglienza nei nidi, oltre i 227 posti che si avranno dagli interventi sulle scuole materne. "E' la conferma che stiamo utilizzando le risorse del Pnrr - dice il sindaco Leoluca Orlando - che oltre alle scuole comprende anche i piani integrati, già varati, che riguardano tutta la seconda circoscrizione, la zona oltre Oreto, con la costruzione di tre asili nido". L'obiettivo è quello di fronteggiare la dispersione scolastica. "Con le somme del Pnrr costruiremo e riqualificheremo nuovi asili nido e materne - dice Maria Prestigiacomo, assessore comunale ai Lavori pubblici - I tecnici sono a lavoro senza sosta. Ci stiamo occupando anche dei progetti per 50 milioni di euro, con il Pnrr della provincia metropolitana, che riguardano la riqualificazione della costa Sud della città, compreso lo svincolo del Forum, con un interventi di 5 milioni di euro". A conti fatti, il Comune di Palermo aumenterebbe la capacità di accoglienza nei nidi di circa il 50% dell'attuale capienza. Ma c'è di più. "Recuperiamo molto in fatto di lotta alla dispersione scolastica, avvicinandoci ai livelli europei - dice Giovanna Marano, assessore comunale alla Scuola - offrendo un'altra leva per contrastare le povertà educative. Inoltre, da martedì 5 aprile saranno riaperte le iscrizioni per i lattanti (0-12 mesi) in sette asili nido comunali: Braccio di Ferro, Faro, Maricò, Morvillo, Papavero, Rallo e Tom e Jerry. Queste strutture potranno ospitare un totale di 32 nuovi iscritti, che si aggiungono ai 98 previsti dal bando di gennaio con cui si è aperta la campagna di iscrizioni ai servizi educativi comunali per l'anno scolastico 2022/2023. In questo modo - conclude Marano - proviamo a tenere testa anche alla denatalità, che a Palermo vede una variazione percentuale negli ultimi dieci anni del -20,26% (in Italia -26,9), aiutando le donne a non dover scegliere tra lavoro e maternità". (ANSA).