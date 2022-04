Pnrr: Comune di Palermo, i progetti per asili scuole infanzia

(ANSA) - PALERMO, 02 APR - Il piano del Comune di Palermo per asili nido e scuole dell'infanzia prevede: costruzione di un asilo nido in via XXVII Maggio (30 nuovi posti, 762.311 euro); riqualificazione e messa in sicurezza dell'asilo nido plesso scolastico industriale in via Alberto degli Abbati (40 nuovi posti, 680.646 euro); costruzione dell'asilo nido tra la via Laudicina e via La Rocca (40 nuovi posti, 762.603 euro); riqualificazione e messa in sicurezza dell'asilo di via Aloi (40 nuovi posti, 571.331 euro); costruzione di un asilo in via Altofonte (50 nuovi posti, 957.705 euro); riqualificazione dell'asilo Biondo di via Carmelo Lazzaro (60 nuovi posti, 694.687 euro); costruzione di un asilo su un terreno confiscato in viale Michelangelo (40 nuovi posti, 762.603 euro); riqualificazione e messa in sicurezza scuola dell'infanzia di via della Barca, per il recupero dell'edificio, la trasformazione in asilo nido per ulteriori 10 posti (40 nuovi posti, 570.930 euro); costruzione nido in viale Sandro Pertini (40 nuovi posti, 767.531 euro); costruzione nido in via Fabio Besta (40 nuovi posti, 767.531 euro); ricostruzione filologica dell'asilo Principe di Palagonia nella Casena Rossi (60 nuovi posti, 2.775.992 euro); riqualificazione e messa in sicurezza del nido Evangelista Di Blasi (75 nuovi posti, 599.898 euro); demolizione e ricostruzione del padiglione B del plesso Borsellino di largo Camastra, da destinare a scuola dell'infanzia (102 nuovi posti, 1.187.388 euro); riqualificazione e messa in sicurezza dell'ex asilo rurale Principe Umberto in via Di Dio (50 nuovi posti, 715.518 euro).

