Covid: "nonnina" di 107 anni si vaccina per dare l'esempio

(ANSA) - RAGUSA, 05 GEN - Non voleva essere accostata ai no vax e così, a 107 anni suonati, Rosaria Martorana questa mattina si è vaccinata nella sua abitazione di Ragusa con la prima dose di Moderna.

La sua storia è stata raccontata dal tg dell'emittente televisiva Video Mediterraneo. Madre di quattro figli, tutti deceduti, "nonna Rosaria" , è nata a Ragusa il 27 ottobre del 1914. Nella sua vita ha attraversato due guerre e superato un'altra terribile epidemia, quella dell'influenza Spagnola che uccise milioni di persone. Lucida, amante del ricamo, ha convinto nipoti e pro nipoti dicendo di essere pronta a sottoporsi al vaccino anti Covid non solo per fiducia nella medicina ma anche per dare l'esempio. (ANSA).