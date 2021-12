Mostre: foto che raccontano sbarchi di migranti a Trapani

(ANSA) - ALCAMO, 28 DIC - "Storie di sbarchi" è la mostra di Giuseppe Di Giorgio allestita nella chiesa 'Ecce Homo' di piazza Mercato, ad Alcamo (Palermo), e visitabile sino al 6 gennaio.

Dodici foto raccontano gli innumerevoli sbarchi che si sono succeduti al porto di Trapani tra il 2016 e il 2017. Di Giorgio si è trovato in prima linea a immortalare quei momenti da documentarista volontario del Nucleo operativo sbarchi: "Per me è stata una opportunità inaspettata".

Nato a Campofiorito, la passione di Di Giorgio per la fotografia comincia nel 2006 durante un viaggio in Ucraina. "Mi ispiro a Jacob Riis", spiega. La mostra, dopo Alcamo, sarà esposta a Calatafimi-Segesta e Chiusa Sclafani, nel Palermitano.

