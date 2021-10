Open Arms: legale ong cita a deporre Richard Gere

(ANSA) - PALERMO, 23 OTT - Il legale di parte civile della ong Open Arms, a cui ad agosto del 2019 l'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini vietò lo sbarco a Lampedusa, ha citato a deporre, al processo al leader della Lega, l'attore Richard Gere. La richiesta è stata formulata davanti al tribunale che processa Salvini per sequestro di persona e omissione di atti d'ufficio.

Gere salì a bordo della nave il 9 agosto per rendersi conto delle condizioni di salute dei 147 migranti soccorsi in mare dalla ong spagnola. (ANSA).